Halo The Masterchief Collection : la version Xbox Series X dévoile son framerate et sa résolution, c'est du lourd

Il est temps de dépoussiérer ton Needler.



✅ Entièrement optimisé pour #XboxSeriesX|S

✅ 120 FPS en campagne et multijoueur

✅ Améliorations de l'écran partagé & jusqu'en 4K sur Series X

✅ Disponible gratuitement le 17/11 pour les propriétaires du jeu ou sur le @XboxGamePassFR. pic.twitter.com/lcRzp3TbV3 — Xbox FR (@XboxFR) 20 octobre 2020

La rétrocompatibilité sera l'un des très gros arguments de la Xbox Series X, tout le monde commence à le savoir. Il serait donc dommage pour Microsoft de ne pas vanter les mérites de cette fonctionnalité sacrément alléchante : sur Twitter, le constructeur américain a ainsi précisé quelques détails techniques sur Halo The Masterchief Collection, la compilation remasterisée des jeux cultes de la franchise. Et figurez-vous que les conditions seront optimales puisque les aventures de notre soldat casqué s'afficheront en 4K et en... 120FPS ! On nous annonce même un écran scindé amélioré en multijoueur, sans vraiment donner plus de précisions. Du côté de la Xbox Series S, on sera donc limité à une résolution à 1440p mais le framerate, lui, tournera bien à 120 images par seconde, comme sa sœurette aux gros biscotos.Au passage, Microsoft rappelle que Halo The Masterchief Collection sera disponible dans le catalogue du Xbox Game Pass le 17 novembre prochain. Voilà qui devrait en inciter quelques-uns à sortir la carte bleue.