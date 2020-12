Halo : les serveurs des jeux Xbox 360 vont fermer, tous les détails sur le shutdown

L'année 2020 est sur le point de se terminer et pour certains, c'est l'heure de prendre de bonnes résolutions. Du côté de chez Microsoft, la décision a été prise de fermer l'ensemble des serveurs faisant tourner l'ensemble des jeux Halo sur Xbox 360. Mais soyez rassurés, le shutdown ne sera pas effectif avant un an, puisque c'est en décembre 2021 que le multi des titres concernés cesseront d'être en activité. Même s'il s'agit d'une bien triste nouvelle pour beaucoup de joueurs, pour 343 Industries (le studio ayant repris la licence après Bungie), il est temps de tourner la page, d'autant que la sortie sur PC et Xbox One de la compilation Halo : The Master Chief Collection peut aussi faire office de subtitut. Il est cependant préciser que les utilisateurs pourront toujours jouer à ces jeux, puisque certaines fonctionnalités et expériences en ligne comme notamment le matchmaking en ligne seront désactivées. Et histoire d'aller jusqu'au bout de la démarche, sachez que les versions digitales de ces jeux Xbox 360 ne seront plus en vente à partir du 1er janvier 2021.









Autre précision qui a son importance : si vous jouez à tous ces jeux en rétrocompatibilité sur Xbox One et Xbox Series S|X, il ne sera évidemment plus possible d'y jouer en ligne, il y va de soi.



Voici la liste complète des jeux Halo sur Xbox 360 qui sont concernés :

- Halo : Combat Evolved Anniversary

- Halo 3

- Halo 4

- Halo OSDT

- Halo Reach

- Halo : Spart Assault

- Halo Wars