Test Halo Reach : 9 ans plus tard, la préquelle n'a pas pris une ride sur PC

Le Test

L'arrivée sur PC de Halo : The Master Chief Collection est un petit événement en soi puisqu'elle permet à la saga phare de Microsoft de faire son grand retour sur nos machines de bourgeois. En effet, si les deux premiers épisodes avaient eu droit à un portage PC en leur temps, les suivants étaient restés jusqu'à maintenant des exclusivités console. Ce temps est désormais révolu, et en attendant la sortie en 2020 de Halo : Combat Evolved Anniversary, Halo 2 : Anniversary, Halo 3, Halo 3 : ODST et Halo 4, il est possible dès aujourd'hui de profiter de Halo : Reach dans les meilleures conditions !