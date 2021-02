Halo 3 : une nouvelle map multi ajoutée 14 ans après la sortie du jeu

Il y a un peu plus d'une semaine, 343 Industries avait prévenu sa communauté que de nouveaux contenus allaient arriver pour Halo 3 dans le cadre de la compilation Halo : The Master Chief Collection. Sorti en 2007, le jeu a profité d'un suivi jusqu'en 2009, date à laquelle est sorti le Mythic II Map Pack qui fut le dernier élément supplémentaire rajouté. Grâce à un un message posté sur le site officiel de Halo, et daté du 11 février 2021, on apprend en effet qu'une nouvelle carte multi a été ajoutée à Halo 3. Baptisée "Waterfall", cette map n'est pas aussi inédite qu'on voudrait nous faire croire, puisqu'elle provient en réalité du jeu Halo Online, développé à partir d'une version modifiée de Halo 3 et qui avait chapeauté à l'époque par Saber Interactive. Si la Russie fut le seul pays à avoir pu testé le jeu via une bêta fermée en 2015, ce Halo Online fut depuis annulé. Toujours est-il que cette carte "nouvelle" sera accessible à partir du 18 février prochain et on attend de la part de 343 Industries une intervention plus officielle qu'un vague sous-entendu dans leur dernier post sur Halo Waypoint.