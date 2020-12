Xbox Series X|S : un disque dur externe Halo chez Seagate, il est magnifique !

L'une des particularités des nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S, c'est de pouvoir bénéficier d'un slot dans lequel il est possible d'insérer une cartouche Seagate propriétaire. Assez coûteuse (249€ pour 1To de stockage - son nouveau tarif depuis quelques semaines), cette carte d'extension peut être toutefois remplacée par un disque dur externe classique. D'ailleurs, depuis quelques mois, la marque Seagate multiplie les partenariats avec les éditeurs pour proposer des éditions spéciales aux couleurs de grands jeux. En juin dernier, nous avions pu découvrir la version Cyberpunk 2077 que nous avions déballé lors de l'unboxing de la Xbox One X aux couleurs jeu de CD Projekt Red Pour l'arrivée des nouvelles consoles next gen' de chez Microsoft, Seagate réitère l'expérience en proposant un partenariat avec la marque Halo en proposant un Game Drive aux couleurs du Master Chief John-117 . Un disque dur qui s'accompagne d'autocollants en vinyle qui reprennent la forme du Master Chief. Le disque dur est disponible en version 2 To (99,99€) et 5 To (159,99€). A noter que le disqur dur est compatible avec toute la famille des consoles Xbox actuelles, current comme next gen'. Nul besoin de l'installer d'ailleurs, le Game Pass est reconnu automatiquement, sachant qu'il est alimenté par un USB 3.2 de première génération.