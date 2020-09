Halo 3 ODST : le jeu enfin disponible dans la Master Chief Collection, un trailer qui met la pression

Microsoft vient d'annoncer qu'Halo 3 : ODST est enfin disponible sur PC via la Master Chief Collection. Le titre est disponible sur Steam, Microsoft Store et fait bien sûr partie du Xbox Game Pass. Sur PC, les joueurs vont désormais pouvoir profiter de résolutions 4K, du support pour les moniteurs ultrawide, d'un framerate débloqué, d'un champ de vision réglable et du support clavier souris. Mieux, on pourra également profiter de la coop jusqu'à quatre joueurs sur des serveurs dédiés, le tout sur 10 maps legacy. Le prochain jeu à arriver dans la Master Chief Collection sera Halo 4.