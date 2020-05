Halo The Master Chief Collection : Halo 2 daté sur PC, un court trailer en bonus

Halo : The Master Chief Collection. En effet, seuls Halo : Reach (décembre 2019) et Halo : Combat Evolved Anniversary (mars 2020) sont disponibles pour le moment. Aujourd'hui, les deux acolytes se fendent d'un tweet pour annoncer que Halo 2 : Anniversary intégrera la compilation le 12 mai prochain à la fois sur Steam et le Microsoft Store.Naturellement, on nous promet tout un tas d'optimisations : 4K native en 60fps, compatibilité avec les écrans ultra-larges, possibilité de jouer avec le combo clavier-souris entre autres. Alterner entre les graphismes de l'époque et ceux plus modernes figure aussi au programme, tout comme les 32 maps taillées pour le multijoueur.N'oublions pas que chaque épisode de Halo : The Master Chief Collection peut être acheté séparément au prix de 9,99€, alors que la compilation complète coûte 39,99€. Enfin, notons que Halo 2 : Anniversary est inclus dans le Xbox Game Pass PC.