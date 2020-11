Halo Master Chief Collection : Halo 4 débarque bientôt, la preuve en vidéo

Microsoft vient de confirmer qu'Halo 4 allait bientôt débarquer sur PC via la Master Chief Collection. On a même droit à un joli trailer de gameplay en prime, afin de faire monter la hype. Le jeu arrivera donc le 17 novembre prochain, et apportera son lot d'améliorations techniques, pour le plus grand bonheur des joueurs disposant d'un PC puissant. Au menu, on retrouve le support 4K, le framerate débloqué, une longue liste de réglages graphiques, le support des moniteurs ultra-larges, mais aussi la customisation du champ de vision. Halo 4 sera livré avec ses modes campagne, multijoueurs, et Spartan (coop).