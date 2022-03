Halo : la série fait exploser Paramount+, un record de visionnage, voici les chiffres

Lancée le 24 mars dernier sur Paramount+ aux Etats-Unis avec un premier épisode de 59 minutes, la série Halo connaît un énorme succès sur la plateforme. Si aucun chiffre officiel n'a encore été dévoilé, le journal Deadline révèle en revanche qu'il s'agit du meilleur démarrage pour une série sur Paramount+, détrônant ainsi "1883", sorti en décembre dernier et qui n'est autre que la préquelle de Yellowstone. Quand on sait que 1883 avait permis d'attirer 4.9 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion, on peut en effet constater que la plateforme a bien fait de miser sur Halo, dont le process de création avait débuté au tout début avec Showtime avant de basculer chez Paramount+. On imagine que le coup de pouce de Microsoft avec l'intégration de Paramount+ dans le Xbox Game Pass a sans doute aider la série a décollé, mais quoiqu'il arrive, au sein de l'entreprise américaine, on se félicite d'un tel lancement, comme le précise Tanya Giles, Chief Programming Officer chez Paramount+ :





Donner vie à Halo en tant que série en streaming a été l'un des efforts les plus gratifiants de Paramount + à ce jour, et nous ne pourrions être plus ravis de l'engouement massif des fans pour les débuts de la série. Avec nos partenaires incroyables que sont Showtime, 343 Industries et Amblin Television, nous avons hâte que les fans découvrent davantage cet univers incroyable.



Espérons que l'intérêt autour de la série se maintienne pour les prochains épisodes, qui sera mis en ligne à hauteur d'un épisode par semaine, sachant que chacun d'entre eux feront 60 min environ. Avec un total de 9 épisodes, il y a de quoi bien développé le lore, les personnages et installer de véritables enjeux politiques. On rappelle que c'est Steven Spielberg en personne qui est au poste de producteur et qui a toujours soutenu le projet depuis ses débuts. L'histoire de la série reprend celle du jeu vidéo, en mettant en opposition les êtres humains face aux Covenants, une race extraterrestre hostile et extrêmement puissante et avancée technologiquement parlant. Seuls les Spartans, des soldats d'élite avec des capacités surhumaines, sont capables de leur faire face. C'est Pablo Schreiber qui tient le rôle du Master Chief, aussi connu sous le matricule Spartan-117, Natascha McElhone joue le Dr. Halsey, celle qui est à l'otigine des super-soldats Spartan, tandis que c'est l'actrice Jen Taylor qui incarne Cortana, l'I.A. qui accompagne le Master Chief.



Voici la date de diffusion de chacun des 9 épisodes de Halo la série :

Episode 1 “Contact” : Jeudi 24 mars 2022

Episode 2 “Unbound” : Jeudi 31 mars 2022

Episode 3 : Jeudi 7 avril 2022

Episode 4 : Jeudi 14 avril 2022

Episode 5 : Jeudi 21 avril 2022

Episode 6 : Thursday, April 28

Episode 7 : Jeudi 5 mai 2022

Episode 8 : Jeudi 12 mai 2022

Episode 9 : Jeudi 19 mai 2022