Halo Infinite : la campagne solo et le mode multijoueur pourraient sortir séparément

Nos confrères de Kotaku ont récemment eu l'occasion de s'entretenir avec Phil Spencer. Après l'avoir interrogé sur l'intérêt de la Xbox Series S, ils l'ont questionné sur Halo Infinite ; et d'après le patron de la branche Xbox, il n'est pas impossible que le jeu fasse d'objet d'un traitement particulier. En effet, censé débarquer en même temps que la Xbox Series X (10 novembre), le jeu n'arrivera pas avant 2021 finalement, peut-être en deux temps comme le suggérait déjà une rumeur en juillet dernier "Bonnie [Ross, la directrice de 343 Industries] et son équipe vont se pencher sur la question, a-t-il répondu quant à la possibilité que la campagne solo et le mode multijoueur sortent séparément. Je pense que nous voulons nous assurer que les gens bénéficient bien de l'expérience Halo. [...] Donc oui, ça fait partie des options envisageables, mais nous tenons à ce que les choses soient faites correctement."Au moment de l'entretien, Phil Spencer a affirmé qu'il avait joué à Halo Infinite la semaine passée, mais que depuis, il n'avait pas eu de nouvelles sur une éventuelle date de commercialisation. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un sujet on ne peut plus sensible chez Microsoft, et même s'il était au courant de quelque chose, il n'est pas certain que Phil Spencer aurait lâché le moindre indice, les attentes autour de Halo Infinite étant ultra élevées.Pour mémoire, le jeu est attendu sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.