Halo Infinite : des nouvelles images à découvrir sur PC, 343 Industries toujours au charbon

Justin Dinges (Campaign Art Lead), l'héritage et la simplicité sont les deux thèmes qui ont conduit les équipes sur le plan visuel. Comprenez par là que les fans de la première heure devraient avoir l'impression de replonger dans Halo : Combat Evolved, avec une réalisation moins chargée que celle de Halo 5.Pour autant, 343 Industries tient également à séduire les néophytes, d'où cette volonté d'avoir un équilibre entre tradition et fraîcheur. Le grappin en est le parfait exemple. Avant l'arrivée du Master Chief fin 2021, les équipes assurent que les prochains mois serviront à corriger les inévitables bugs et à faire en sorte que les performances soient au niveau quelle que soit la machine. Pour mémoire, Halo Infinite est prévu sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.