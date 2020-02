Half-Life Alyx : avez-vous la config PC nécessaire pour faire tourner la bête ? L'heure de vérité

CONFIGURATION PC MINIMALE

Système d'exploitation : Windows 10

: Windows 10 Processeur : Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Core i5-7500 Ryzen 5 1600 Mémoire vive : 12 GB de mémoire

12 GB de mémoire Graphiques : GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM



Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter pour la configuration recommandée.

Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter pour la configuration recommandée.

Le 23 mars 2020 sera un grand jour pour l'industrie vidéoludique, et pour cause : la grande, la mythique, l'illustre franchise Half-Life fera enfin son grand retour avec un spin-off particulièrement alléchant. Alyx, c'est son petit nom, sera un titre exclusivement VR compatible avec Valve Index (et ses fameux controllers) mais aussi l'HTC Vive Comsos, l'Oculus Rift S et même Windows Mixed Reality. Bref, l'aventure se fera sur PC uniquement et, à ce titre, la configuration minimale vient tout juste d'être dévoilée. Elle est juste là. En dessous. Regardez.