Half-Life Alyx : un mod permet de jouer sans casque VR et le rendu est... étrange

Valve Index, HTC Vive, l'Oculus Rift, l'Oculus Quest, les développeurs n'ont pas lésiné sur les moyens et l'expérience s'avère heureusement sublime, au détriment des autres personnes non-équipées. Mais parce que la communauté du jeu vidéo est bienveillante, on peut aussi compter sur quelques débrouillards pour concevoir mods et autres optimisations farfelues : en l'occurrence, la bidouille qui nous intéresse aujourd'hui permet de faire le jeu en décochant la case de la réalité virtuelle. En d'autres termes, Half-Life Alyx devient alors jouable au clavier et à la souris, s'apparentant à un FPS traditionnel. Enfin, presque.Car oui, autant dire que le mod en question n'est pas parfaitement adapté à la situation. Le titre de Valve reposant sur la VR et, qui plus est, la précision inimitable des Valve Index Controlers, il s'avère difficile - certains diront impossibles - de transvaser le gameplay sur des supports traditionnels. Si jamais l'envie de télécharger le dit-mode vous tente, il faudra passer par ici mais en l'état, nous vous conseillons d'abord de jeter un œil à au rendu en vidéo, juste ci-dessous. Quelque part, cela vaut le détour et il faut surtout préciser qu'il s'agit là d'un premier essai, d'autres corrections devraient arriver par la suite.