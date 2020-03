Half-Life Alyx : quatre vidéos de gameplay, ça met l'eau à la bouche

avec

le

Valve Index, le HTC Vive, l'Oculus Rift, l'Oculus Quest et les casques Windows Mixed Reality.



















Half-Life : Alyx se rappelle à notre bon souvenir à travers quatre vidéos de gameplay fraîchement mises en ligne par Valve Software. L'occasion de se faire une meilleure idée du jeu qui, ne l'oublions pas, se déroule avant les événements de Half-Life 2 et de ses épisodes. Les trois premières séquences, réalisées par les développeurs eux-mêmes, mettent en avant l'interactivité des décors, quelques énigmes, ainsi que des affrontements parfois tendus. Quant à la quatrième, on la doit à nos confrères d' IGN qui ont eu l'opportunité de se glisser dans la peau d'Alyx Vance le temps d'une session, et de montrer les différentes manières de se déplacer.Pour mémoire, Half-Life : Alyx est attendu pour le 23 mars prochain sur PC et sera compatible