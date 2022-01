Half-Life Alyx : le jeu serait aussi prévu sur PlayStation VR 2, premières rumeurs

Considéré - à juste titre - comme étant le plus grand jeu en réalité virtuelle, Half-Life : Alyx serait sur le point d'avoir une seconde vie sur PlayStation VR 2. C'est en effet ce qu'affirme haut et fort Shpeshal_Nick sur Twitter, qui n'est autre que le co-fondateur de XboxEra, à qui l'on doit quelques scoops comme le report de Battlefield 2042, l'extension Ghost of Tsushima et l'annonce du remaster de Quake. Il explique que Sony Interactive Entertainment et Valve Software ont conclu un accord pour porter le jeu sur la nouvelle itération du casque VR qui pourra afficher de la 4K HDR et proposera des manettes proches du Valve Index. S'il ne connaît pas la date de sortie en revanche, il précise que l'existence de cette version PS VR 2 du jeu est un secret de polichinelle.





From what I’ve been told, they have. Not sure when it’s happening though. I thought this was one of those open secrets? https://t.co/RPrdPArDLc