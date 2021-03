BioShock : il refait le jeu en VR dans Half-Life Alyx, le résultat est saisissant

Si Half-Life Alyx est l'un des meilleurs jeux jamais conçus dans le domaine de la réalité virtuelle - si ce n'est le meilleur - certains petits malins comptent bien exploiter son potentiel pour d'autres expériences inédites. C'est le cas de Wim Buytaert, un moddeur particulièrement doué qui vient de présenter une extension, évidemment non-officielle, directement adapté du premier BioShock. Quand on connait l'univers extraordinaire du jeu de Ken Levine, difficile de ne pas frissonner à l'idée de plonger corps et âme, en VR, dans la fascinante ville de Rapture.Et Buytaert a fait les choses bien : il a réussi à recréer toute l'introduction du jeu, de véritables environnements de la cité sous-marine et l'utilisation des plasmides, sans parler des mythiques Protecteurs toujours aussi intimidants. Cerise sur le gâteau, ce mod s'appuie même d'une OST conçue pour l'occasion ! S'il est possible de télécharger le mod ici , nous vous proposons de jeter un œil au trailer déjà diffusé, qui expose bien l'allure de ce joli DLC amateur. BioShock en VR... voilà une idée qui nous botte bien.