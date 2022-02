Bioshock : Netflix va en faire une adaptation cinématographique, premiers détails

Netflix, 2K et Take-Two Interactive s'associent pour produire une adaptation cinématographique de la célèbre franchise de jeux vidéo BioShock.



Si le jeu vidéo a souvent pris le cinéma comme source d'inspiration, il semblerait que la tendance s'inverse ces derniers temps. Entre la sortie d'Uncharted, l'arrivée de The Last of Us, la confirmation de Ghost of Tsushima et les rumeurs autour de Jak & Daxter, on se rend compte sur le jeu vidéo intéresse les producteurs de cinéma. Du côté de Netflix, c'est un certain BioShock qui a tapé dans l'oeil des showrunners qui viennent d'officialiser une adaptation du jeu imaginé par Ken Levine. Pour l'heure, hormis un tweet et la mention que "Netflix, 2K et Take-Two Interactive s'associent pour produire une adaptation cinématographique de la célèbre franchise de jeux vidéo BioShock", il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On ne sait même pas s'il s'agira d'un long-métrage, d'une mini-série ou d'une série sur plusieurs saisons.Si ce projet Bioshock par Netflix va voir le jour, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'on entend parler d'une adaptation au cinéma. En 2008, soit un an seulement après la sortie du jeu, Gore Verbinski (Pirates de Caraïbes, Rango et Lone Ranger) avait déjà pour projet de s'attaquer à cet univers baroque et si mystérieux de Rapture avec les Big Daddy et les Little Sisters. Seul hic, les 200 millions de dollars demandés par le réalisateur qui ont refroidi les producteurs à l'époque, trop frileux à l'idée de savoir si une telle adaptation allait fonctionner au box office, sachant que Gore Verbinski souhaitait un film Rated-R aux Etats-Unis, soit interdit aux moins de 17 ans. Espérons que Netflix ait une belle vision du projet, car on sait à quel point c'est casse-gueule, sans oublier la mauvaise réputation que traîne Netflix quand il s'agit de faire des adaptations...