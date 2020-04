BioShock : les concept-arts du film annulé refont surface

John Logan (Gladiator, 007 Spectre)















Kasra Farahani, artiste ayant déjà travaillé sur des films comme Captain Marvel, Birds of Prey ou encore Star Trek Into Darkness.

Les fans ne l'auront certainement pas oublié : la saga BioShock devait être adaptée sur grand écran par Gore Verbinski, à qui l'on doit les Pirates des Caraïbes, avec Sony à la production. Particulièrement ambitieux, ce film R-Rated devait être extrêmement violent et suivait presque à la lettre les événements du premier jeu de Ken Levine : Rapture, Andrew Ryan, Fontaine, les protecteurs, les petites sœurs, l'Eve et l'Adam... Comme le script abandonné récemment découvert le laissait entendre, le scénaristecomptait œuvrer dans une fidélité hors-norme. Seulement voilà, le Verbinski exigeait un budget entre 160 et 200 millions de dollars ; une somme non accordée qui n'aura pas permis l'aboutissement du projet.Des années plus tard, les concepts réalisés pour le film refont surface et donnent le seul aperçu possible d'à quoi aurait pu ressembler ce BioShock du Septième Art. La première série d'images nous vient deUn autre dessinateur engagé par la production n'était autre que Jim Martin, un vétéran ayant planché sur Alien Resurrection, Spider-Man, Les Chroniques de Riddick ou encore Starship Troopers. Lui aussi avait préparé quelques croquis qu'il est possible, enfin, d'admirer ci-dessous.Toutefois, on peut aussi se permettre d'émettre l'hypothèse suivante : un seul et unique film aurait-il suffi à caser l'histoire alambiquée et l'extraordinaire univers de BioShock de façon logique et intelligible ? Ou une série n'aurait-elle pas été plus adaptée ? On devrait avoir le temps de répondre nous-mêmes à la question puisqu'hormis un quatrième jeu actuellement en conception chez 2K Games, la saga BioShock n'est plus du tout attendue dans le domaine cinématographique.