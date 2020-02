Half-Life Alyx : on connaît enfin la date de sortie du jeu

"

Half-Life : Alyx se déroule avant les événements de Half-Life 2 et de ses épisodes, mais ce sont les mêmes personnages qui y évoluent autour du même fil conducteur, avait expliqué Valve Software dans un communiqué. L'équipe de Half-Life : Alyx pense que le meilleur moyen d'apprécier ce nouvel opus est de jouer aux anciens jeux de la série, notamment Half-Life 2 et ses épisodes. Nous voulons donc les rendre les plus accessibles possible."