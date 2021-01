GTA VI : un personnage féminin jouable ? Un insider se mouille et balance !

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI — Tom Henderson (@_TomHenderson_) 10 janvier 2021

S'il est évidemment acté que Rockstar Games travaille en ce moment sur la production du prochain GTA VI, les informations autour du jeu sont minimes, pour ne pas dire inexistantes. Le seul moment où le studio étoilé a daigné communiquer autour du jeu, c'est par le biais d'un easter egg lié à des coordonnées GPS qui étaient apparus dans l'une des vidéos de GTA Online. Bien évidemment, Rockstar Games s'est bien gardé d'officialiser tout cela, histoire de laisser planer le doute encore un peu plus. En attendant, on se contente de bribes d'infos ou de rumeurs glanés ici et là sur les Internets, notamment du côté des insiders. D'après ces derniers, nous avons appris que le projet Bully 2 a été sacrifié en 2017 pour de bon, afin de subvenir à des besoins plus importants, comme terminer Red Dead Redemption 2, ou bien encore se lancer à pleine vapeur dans le développement de GTA VI, Rockstar Games ne travaillant plus que sur un seul projet à la fois.Mais la rumeur du jour concernant GTA 6 nous vient cette fois-ci de Tom Henderson, un insider à qui l'on doit de nombreux leaks qui ont été vérifiés par la suite, notamment dans l'univers de Call of Duty, dont c'est sa spécialité. Sans prévenir, ce dernier a tweeté sur son compte personnel que le prochain GTA 6 intègrera pour la première fois dans la saga un personnage féminin jouable, aux côtés d'un protagoniste masculin. Que faut-il comprendre par-là ? Qu'on aura le choix en début de jeu, en créant son propre avatar comme c'est déjà le cas dans GTA Online ? Que la campagne solo nous permettra de jouer une femme puis un homme à tour de rôle selon les besoins du scénario ? Beaucoup de questions en suspens, tandis que le ton employé par le tweet de Tom Henderson semble assez catégorique.Bien sûr, il faut savoir prendre les pincettes de rigueur car il ne s'agit là que de rumeurs, mais n'oublions pas que GTA VI sortira dans un contexte différent des précédents épisodes, notamment après les polémiques #MeeToo qui ont fait avancer beaucoup de choses au sein de notre société. Il n'est donc pas impossible que Rockstar Games puisse se mettre à la page, tout comme il l'a fait avec les séquences de nudité dans le dernier GTA 5, un épisode nettement moins subversif de ce coté-là. Cyberpunk 2077 par exemple a été nettement plus cru dans les images concernant l'usage du sexe dans son jeu. Mais bon, wait & see comme on dit. Ça rime en plus.