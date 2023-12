GTA VI : le trailer est tombé, voici toutes les références et easter-eggs qu'il ne fallait pas manquer

Elle devait arriver le mardi 5 décembre 2023 à 15h heure française, mais la première bande-annonce de GTA VI a finalement été avancée de plusieurs heures. En effet, suite à un leak qui a commencé à se propager sur TikTok et Twitter, Rockstar Games a pris la décision de publier le trailer du jeu le plus attendu de la décennie à 00h11 et ainsi contrer ces fuites malvenues. Cela a-t-il endommagé la popularité de ce trailer ? Bien sûr que non, puisque la vidéo a déjà été vue plus de 46 millions de fois en 8h seulement, preuve que l'attente était folle auprès des joueurs. Cette bande annonce d'une durée de 1'31 min raconte énormément de choses et cette science du teasing, de poser les bases d'un univers, de nous teaser de façon tellement intelligente tout ce qu'on va avoir dans leur jeu, Rockstar Games est l'un des rares acteurs de cette industrie à être capable de faire ça. Il est évident que le trailer va être analyser planpar plan, disséquer car énormément d'éléments sont évoqués en si peu de temps : les persos, la ville, l'ambiance, les futures missions qu'on va faire, la satire de la culture américaine bien sûr, et par prolongement la déchéance du monde occidental, tout en plaçant des easter eggs à droite à gauche.









On est là justement pour voir tout cela ensemble, et on va commencer par parler du choix de la musique, elle aussi, qui n'est pas le fruit du hasard. Parce que Rockstar Games ne fait jamais rien au hasard, vous le savez bien. Déjà pour commencer, il s'agit de la chanson "Love is long road" de Tom Petty. Au-delà du fait que chez Rockstar Games, on a toujours eu de bons goûts en matière de musique, il faut aussi savoir que l'intro de la chanson de Tom Petty rappelle tout simplement le générique d'intro de la série Les Experts Miami, ou CSI Miami pour le nom en VO. Ecoutez bien les deux musiques, on est sur la même tonalité musicale. Même le plan de la ville rappelle les images du générique de la série télé, tout comme ce passage avec cet hydroglisseur qui nous emmènent dans les Everglades et les flamands roses qui s'envolent. Tout y est, jusque dans la colorimétrie de l'image.









On va s'attarder maintenant sur les deux personnages centraux de ce GTA 6, qui est donc un couple. On le savait depuis le piratage de Rockstar Games en septembre 2022, c'est confirmé avec le trailer. Lucia et Jason forment donc un couple à la Bonnie & Clyde, et qui vont vivre leur rêve américain en enchaînant les braquages. Ce qu'on constate en 1"30 min de trailer, c'est que c'est Lucia qui mène la danse, c'est elle qui porte la culotte dans le couple j'ai l'impression, et bon sang, quel charisme, on sent déjà qu'elle va avoir une belle trajectoire en matière d'écriture. Franchement, si on peut retrouver la bad-ass attitude de Sadie Adler, ce serait incroyable ! La bande annonce nous permet de voir d'ailleurs qu'elle va sortir de prison et tenter de se réinsérer dans la société. Jason est volontairement mis en retrait dans ce trailer, il est même effacé, et c'est évidemment voulu de la part de Rockstar, qui nous tease sans doute le fait que pour le 1er personnage féminin jouable dans un jeu Rockstar, il fallait qu'elle en impose. Même sur l'illustration principale, Lucia est en second plan, mais son regard impose tellement que c'est elle qui ressort de l'image. Après, sans doute que Jason sera introduit de manière plus approfondie dans un prochain trailer, il ne sera pas juste le faire-valoir de Lucia non plus, les deux seront sans doute sur un même pied d'égalité, mais dans ce trailer 1, c'est Lucia qui la cheffe.







Vice City est donc confirmé également, mais contrairement aux précédents GTA, ce n'est pas le Vice Cty des années 80. Là, on est bien de nos jours, en 2023, avec notamment l'émergence des réseaux sociaux, le mal profond de nos sociétés, ce qui ronge l'Humanité et participe à la décandance du monde occidental. Et Rockstar Games va évidemment profiter de ce nouveau GTA 6 pour mettre à nouveau en avant son écriture satirique, ils vont pas se gêner. Dans la bande annonce, il y a une forte représentation des smartphones et de ce besoin de tout filmer pour tout poster online, comme cette scène où une jeune femme sort de sa décapotable pour prendre le vent sur la highway américain et se faire filmer par un gars devant. Les RS, on y est, et des rumeurs évoquent une vraie utilisation dans le gameplay du jeu. On voit des format d'images façon TikTok et Instagram, avec des likes partout, des gens prêts à se donner en spectacle, soit en dansant en bikini sur des yatchs de luxe, soit en twerkant sur le toit d'une voiture, avec en prime cette mension have a vice day que j'adore. D'ailleurs, les gens qui pensaient que GTA 6 serait un épisode édulcoré en raison de l'époque, mais le trailer prouve que Rockstar n'oublie pas que GTA, c'est aussi la désinvolture et la vulgarité et pas mal d'images le prouvent encore.







L'autre élément qui a mis le monde par terre, c'est le niveau des graphismes. On est clairement sur du in-engine pour ce premier trailer, comme à chaque fois avec Rockstar Games, mais on a atteint un niveau assez fou en matière de rendu visuel. Et d'ailleurs, comment en douter après ce qui a été fait avec Red Dead Redemption 2 qui reste l'open world le plus abouti techniquement, même en 2023, personne n'a réussi à l'égaler, à faire mieux. Au-delà de la superbe DA, de la richesse des décors, de l'éclairage incroyable, de la densité de la ville, c'est surtout les PNJ qui fascinent. Ils sont archi détaillés, d'une grande variété, avec des boucles d'animation qui s'annoncent grandiose, et surtout représentent l'Amérique dans toute sa splendeur, que ce soit au niveau des communautés, mais aussi du physique, avec des personnages body-buildés, mais aussi des corps plus gros, plus gras, tout le monde est représenté, c'est assez fou cette richesse dans la variété.







Niveau easter egg, on peut déjà y voir un message méta dans les paroles prononcés par cette vieille en robe de nuit et 2 marteaux à la main : "Look who's back ?" En référence, qui est de retour après 10 ans d'attente ? GTA évidemment ! Il y a aussi cette banderole au début de la vidéo qui nous dit "Why Sixty Nine when you came nine 1 nine" qui est donc une référence à un strip club célèbre de Miami le e11even Miami. À la fin de la vidéo, quand Lucia et Jason ouvrent la porte avec fracas, on voit ce message scotché à la porte qui indique l'établissement refusera le cash qui sort des sous-vêtements, We will no longer accept cash stored in underwear.



GTA 6 sortira en 2025 sur PS5 et Xbox Series, aucune mention d'une version PC pour le moment. Selon les rumeurs, il faudra attendre 1 an après les versions consoles.