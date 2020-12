GTA Online : plus de contenu solo à venir, Rockstar Games s'exprime

Le solo est est quelque chose qui nous intéresse depuis un certain temps et la communauté l'a fait savoir. Nous avons vraiment envie de continuer à le faire à l'avenir. On veut aussi respecter les équipes et les joueurs qui souhaitent continuer à jouer en coopération. Mais dans le même temps, on veut aussi permettre aux joueurs en solo d'en tirer une expérience aussi intéressante. Il y a des avantages pour les deux.



Si vous y jouez en solo, vous obtiendra alors 100% de la récompense et il est plus facile de la jouer furtif et d'établir sa stratégie si vous n'êtes pas du genre à communiquer. Avec d'autres joueurs, il est possible de se séparer et faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez enchainer plus d'objectifs secondaires, comme demander à quelqu'un de se rendre à la tour de contrôle pour éliminer les défenses aériennes, pendant que vous récupérer du cash.

Il y a quelques semaines, c'était le 15 décembre 2020, Rockstar Games déployait la plus grosse mise à jour de l'histoire de GTA Online, à travers le casse de Cayo Perico. Non seulement on pouvait s'amuser avec un nouveau braquage (toujours très demandé), mais en prime, on découvrait une toute nouvelle map, une île en vrai, celle de Cayo Perico. A cette occasion, nous avions pu interviewer en exclusivité française quelques uns des développeurs de Rockstar Games , qui expliquaient le processus de fabrication de cette nouvelle carte. On apprenait d'ailleurs que le braquage pouvait être jouable en solo, une première pour le multi de GTA V qui n'avait pas eu droit à son extension solo comme c'était prévu au départ, selon de fortes rumeurs. A ce propos, interviewé par le magazine GQ , Scott Butchard (qui officie en tant que directeur de développement senior chez Rockstar Games) a précisé que GTA Online accueillera davantage de contenu solo dans les mois et années à venir.

Reste à savoir maintenant si les prochaines mises à jour proposeront systématiquement des missions jouables à la fois en solo et en coop', ou s'il s'agira de contenu bien spécifique. On imagine que partant de ce postulat, Rockstar Games va continuer à alimenter le contenu de GTA Online, sachant qu'en plus, une version next gen', sur PS5 et Xbox Series X, va également arriver en 2021, ce qui relancera une fois de plus la machine. En matière de longévité et de régularité, on a rarement fait mieux, il faut bien l'admettre.