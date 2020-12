GTA Online : on a vu la nouvelle map et on en discute avec Rockstar Games [EXCLUSIF]

Dans le braquage de Cayo Perico, le joueur va être contacté par Miguel Madrazo. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose et c'est bien normal puisque vous avez dû travailler à de nombreuses reprises pour son père, Martin Madrazo, que ce soit dans le mode solo ou dans GTA Online. La famille de nos mafieux fait face à un sacré problème : leur fournisseur de drogue attitré, un narco qui se fait appeler El Rubio, a décidé de les faire chanter avec des documents compromettants. Pas question de perdre la face ni de finir en prison, c’est pourquoi ce problème doit être résolu par une personne de confiance : vous, nous, le joueur. L’objectif va donc être de récupérer un dossier en papier qui se trouve dans le coffre-fort d’El Rubio, situé dans son bureau qui se trouve bien évidemment au sein de sa villa hautement sécurité, elle-même bâtie sur son île fortifiée de Cayo Perico. Vous l’avez compris, ce ne sera pas une sinécure. Heureusement, hormis les papiers, les locaux de Miguel Madrazo regorgent de choses de valeur qu’on va pouvoir piquer au passage, afin de faire rapidement gonfler son compte en banque, qu’il s’agisse de fric, d’or, de bijoux, de toiles de maître ou de pains de cocaïne. Avec un tel butin à la clef, vous vous doutez que le tout ne sera pas une partie de plaisir et vous avez raison.





Comme pour tout braquage, celui-ci va commencer par une prise de contact dans un tout nouveau lieu : la discothèque The Music Locker. Dépendance du Diamond Casino, ce nouvel établissement ressemble beaucoup aux boîtes de nuit des joueurs, à une différence notable : il est ouvert à tous. D’ailleurs, sur ce point, Scott Buchard nous a confirmé la présence de quelques features uniques : "les joueurs qui disposent d’un penthouse à l’hôtel pourront profiter de services spéciaux, dont l’accès au prestigieux carré VIP.". Comme toujours, pas question de laisser les platines au premier venu, ce qui a poussé Rockstar à nommer Palms Trax DJ résident, sachant que ce dernier sera épaulé par Moodyman et Keinemusik. Le célèbre collectif berlinois va donc distiller ses grooves minimalistes avec un set spécialement enregistré pour le jeu. Tarak Hamad nous explique que le studio est même allé plus loin : "le matériel de mix a lui aussi été minutieusement modélisé, et tous les DJ sont passés par des scéances de mocap afin que nous puissions restransrire leurs mouvements le plus fidèlement possible. Nous voulons que les joueurs puissent se sentir comme en plein concert".







Dans ce lieu, on va apprendre que les Madrazo ont déjà pensé à un plan pour nous, et ce dernier est plutôt ingénieux. La première étape nécessite de se faire passer pour le tourneur de Keinemusik, ce qui va permettre d’aller librement sur l’île de Cayo Perico à l’occasion des nombreuses beach party organisées par le maître des lieux. Bien sûr, il faudra ensuite se faire discret, et aller fouiner hors du périmètre de la fête. Scott Butchard nous confirme d’ailleurs qu’on pourra aller et venir sur l’île autant de fois qu’on le voudra: "On peut passer autant de temps qu'on veut sur l'île, et il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas de gardes, et où on peut rester autant de temps qu'on veut." Tarak Hamad renchérit sur l'importance de ce job d'éclaireur : "C’est de cette manière qu’on pourra disposer de différentes stratégies pour le braquage, qu’il s’agisse de la sécurité ou des moyens de venir et de repartir. L’autre aspect primordial sera de repérer où se trouve le butin, afin de savoir quoi emporter, et quoi laisser pour minimiser les risques.". Parmi les possibilités, on sait qu'on pourra même pirater le réseau de caméras de surveillance de l’île.





Néanmoins, et comme toujours dans GTA Online, avant de pouvoir lancer le braquage à proprement parler, il faudra consentir à un énorme investissement. Cette fois, vos millions de GTA$ ne partiront pas dans une salle d’arcade ou dans un appartement de luxe, mais dans l’achat d’un sous-marin nucléaire soviétique. Attention, ici pas question d’avoir une simple base d’opérations qui restera un peu inutile sortie de l’organisation des braquages, le submersible est bien un véritable véhicule qu’on pourra déplacer à volonté tout autour de Los Santos et de Cayo Perico comme nous l'explique Scott Buchard : "On pourra utiliser le sous-marin comme un poste d'opérations mobile, et on peut l'emmener où on veut, et même l'échouer. D'ailleurs, dans les missions CEO, lorsqu'on est en plongée, le joueur arrêtera d'apparaître sur la map, ce qui est assez pratique. On pourra aussi se battre à coups de missiles, et même de torpilles, même si la coque de l’engin est particulièrement résistante, puisqu'elle résistera à environ une vingtaine de coups.". Par contre ne rêvez pas : il sera impossible d’envoyer les yachts de vos ennemis par le fond. Bien sûr, ce submersible servira également comme option d’infiltration et d’exfiltration par défaut si jamais l’étape de la reconnaissance ne vous intéresse pas des masses, et que vous préférez l’action pure et dure.





Pourtant la balade sur Cayo Perico est assez plaisante. L’île est plutôt vaste, et offre des ambiances différentes entre la beach party, la base aérienne, la demeure d’El Rubio, et les zones couvertes de jungle. Petit hic, l’île étant censée être au milieu des caraïbes, il sera impossible d’y accéder en freeplay sans interruption depuis Los Santos comme l'explique Tarak Hamad :"Cayo Perico se situe à des milliers de kilomètres de Los Santos, dans les Caraïbes. C'est la première fois que GTA s'éloigne de l'Amérique du Nord. Pour y aller, on pourra passer par l’aéroport de Los Santos, ou utiliser le sous-marin.". Toutefois, comme à chaque fois, il sera possible d’y inviter tous vos amis, afin qu’ils vous aident pour l’opération. Comme toujours, cette dernière propose une phase de planification avec des missions préparatoires jouables en freeplay, avec une équipe allant jusqu’à sept joueurs, tandis que le braquage se jouera seul ou à 4. Comme toujours, seul un minimum de cinq missions préparatoires sont obligatoires, mais comme avec le braquage du Diamond Casino, plus on s’avère industrieux, plus l’opération finale sera facile, et plus on repartira avec du butin bonus. À titre d’exemple, certains missions vont nous demander d’attaquer des convois d’armes, afin que les gardes soient démunis, d’obtenir des charges de démolition et des torches à acétylène afin qu’aucune porte ne nous résiste, ou encore mettre les mains sur un boitier capable de pirater les lecteurs d’empreintes digitales. D’autres options vont concerner les moyens d’atteindre Cayo Perico, par bateau, en parachute via un saut de nuit depuis un avion furtif et bien plus encore.





Vous l’avez compris, ce braquage va proposer un sacré nombre d’options, et il va falloir le tenter un paquet de fois avant de trouver une formule qui soit la plus optimisée, et qui permette de repartir avec un maximum de butin. Les missions préparatoires devront être lancées depuis le PC de votre sous-marin. D’ailleurs, pour la première fois, certaines de ces missions vont avoir un lien direct sur le butin potentiel, et augmentant la quantité de loot à récupérer. Mais attention, le goût du lucre peut être dangereux, car si on rate ces missions, le braquage deviendra automatiquement plus difficile, avec des gardes en nombres, et mieux équipés. Si jamais vos amis sont absents, et que le solo vous paraît un peu compliqué, sachez qu’il est toujours possible d’embaucher des spécialistes, comme un sniper ou un pilote de drone, afin d’avoir un coup de pouce au moment le plus chaud. Attention, certains de ces spécialistes devront être débloqués en participant aux anciennes activités de GTA Online. Ainsi, pour pouvoir embaucher Charlie, il faudra voir joué au contenu de la mise à jour Contrebande organisée, et avoir acheté un hangar.





Comme pour chaque update majeure, Rockstar a mis les petits plats dans les grands, et en plus de ce braquage, on va pouvoir profiter de plus de 250 morceaux de musique répartis sur des radios existantes, tandis que trois nouvelles stations font leur entrée sur les ondes. Kult FM 77.7 sera animée par Julian Casablancas (du groupe The Strokes) et David Cross. Still Slippin’ Los Santos proposera des tunes venues de l’underground londonien sous l’égide de Joy Orbison, tandis que Music Locker Radio diffusera les sets des DJ qui officient dans le sous-sol du Diamond Casino. Enfin, 8 nouveaux véhicules sont au programme, 2 nouvelles armes, et un lot de nouvelles sapes. On à d'ailleurs repréré une nouvelle jeep surélevée qui nous a tapé dans l'oeil, et qui va être largement disponible selon Scott Buchard :"Cette Jeep va apparaître aléatoirement dans la population de Los Santos, mais elle sera en plus disponible via Warstock pour les joueurs qui veulent l'acheter.". Bien sûr, nous avons aussi profité de cette interview pour revenir sur le teaser diffusé il y a quelques semaines, et qui contenait une jolie référence à GTA VI (des coordonnées GPS qui mènent à une route en forme de VI. Selon Tarak Hamad : "Il est toujours impressionnant de voir à quel point notre communauté est engagée, et sa capacité à tirer des conclusions à partir de petits éléments, et c'est quelque chose qu'on adore.". Nous avons précisé que ces coordonnées venaient bien de chez Rockstar, mais le développeur n'a pas flanché :"C'est très facile de mettre quelques chiffres ensemble avec une mentialité de groupe, puis d'en tirer des conclusions.".