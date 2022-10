GTA Online : le jeu aux couleurs de Halloween, une chasse aux citrouilles géantes

Après Red Dead Online, c'est au tour de GTA Online de célébrer Halloween et de revêtir un habillage spécial. Rockstar Games détaille les défis et les bonus qu'on va pouvoir récupérer pendant cette période festive. Depuis quelques jours, Los Santos est infesté de citrouilles et si jamais vous souhaitez récupérer le masque-citrouille pour passer pour un serial killer, rien de bien compliqué, il suffit de trouver 10 citrouilles-lanternes, ce qui permettra également d'obtenir un bonus quotidien de 50 000 GTA$. Trois autres masques spéciaux Halloween sont disponibles, là aussi pour faire flipper son prochain. Pour récupérer le masque "Conquête", il suffit juste de participer au mode rivalité "Jugement dernier" en se connectant simplement à GTA Online à n'importe quel moment de la semaine. Pour le masque "Frank vintage marron", il faut proposer ses services de garde du corps ou de partenaire dans une organisation, tandis que le masque "Vampire vintage vert foncé", il faut réussir à finir une mission de vente de marchandises spéciales.Mais ce n'est pas tout, cette période Halloween est aussi l'occasion d'essayer de repérer des engins aériens non identifiés en les prenant en photo. Les joueurs qui arriveront à photographier toutes les preuves ce mois-ci obtiendront une récompense de la part d'un généreux adepte. Et qu'est-ce que serait Halloween sans la présence de tueurs en série dans Los Santos ? Ça tombe bien, un serial killer armé d'un fusil à pompe arpente le pays à la recherche des persécutés, munis seulement d'une lampe de poche. Si les persécutés parviennent à survivre 3 minutes, ils obtiendront à leur tour des fusils à pompe afin d'équilibrer les débats. L'équipe qui élimine ses adversaires dans la limite du temps imparti gagne. Ça rappelle les jeux à la Dead by Daylight, très populaires ces dernières années. A noter que les deux équipes repartiront avec des GTA$ et RP doublés. Il existe d'ailleurs d'autres façons pour repartir avec des sous : en enfilant une combinaison extraterrestre pour combattre les forces des agences fédérales et de l'État sécuritaire dans le Projet 4808. Vous savez tout !