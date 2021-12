GTA Online : Le Contrat, la nouvelle histoire avec Franklin et Dr Dre est dispo, nouveau trailer

F. Clinton and Partner, une société qui aide les stars du show biz à prospérer. L'un de ses clients est d'ailleurs Dr Dre, qui a besoin de récupérer un téléphone perdu et dans lequel se trouve l'un de ses nouvelles musiques pas encore commercialisée. Connaissant l'écriture de Rockstar Games, il faut s'attendre à des situations saugrenues et bien décalées comme ils aiment les mettre en scène. Le Contrat est disponible dès maintenant et voici le nouveau trailer.





C'était il y a une semaine : Rockstar Games nous officialisait le retour de Franklin Clinton dans GTA Online par le biais d'une mise à jour baptisée "Le Contrat". Il s'agit d'une nouvelle histoire dans laquelle on va retrouver l'un des héros de GTA 5 plusieurs années après les événements de la campagne solo. Plus âgé, plus mature et désormais business man, Franklin a en effet monté sa société,