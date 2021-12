GTA : Franklin de retour, aux côtés de Dr Dre, Snoop Dogg avait raison

Rappelez-vous, c'était fin octobre, Snoop Dogg balançait sur la place publique, sans aucune impunité, que son ami Dr Dre était en train de travailler pour Rockstar Games, pour le jeu GTA . Nombreux ont pensé que le rappeur était en train de composer pour le prochain GTA VI, à moins qu'il s'agissait d'un travail pour le remaster GTA The Trilogy Definitive Edition. Il s'agissait en réalité d'une participation double pour GTA Online, puisque non seulement Dr Dre a géré la musique (vous allez comprendre pourquoi), mais ce dernier a également un rôle dans le jeu. Ce n'es pas une grande surprise dans la mesure où Dr Dre avait d'ores et déjà fait une apparition rapide l'année dernière pour le braquage The Cayo Perisco. Cette fois-ci, il ne se limitera pas une deux lignes de dialogue, mais sera aux côtés de Franklin Clinton, l'un des trois héros de GTA 5, qui fait lui aussi son retour. Dans cette nouvelle aventure baptisée "Le Contrat", Franklin est désormais à la tête d'une agence qui a pour objectif d'aider les stars du showbiz : F. Clinton and Partner.

Pour que ses affaires prospèrent, Franklin a besoin d'un partenaire fiable et d'un très gros client. Lamar Davis n'est jamais bien loin pour jouer les entremetteur, tandis que DJ Pooh propose à Franklin de travailler avec Dr Dre qui a perdu son smartphone sur lequel il y a une musique inédite qu'il doit absolument récupérer. Rockstar Games promet une histoire décalée dans laquelle on retournera dans l'ancien quartier de Franklin où règne la débauche et le bureaux du FIB. En plus de Franklin, on retrouvera Imani, le pirate informatique Imani, le chien Chop et d'autres protagonistes pas revus depuis 2013. La sortie de "The Contract" est attendue pour le 15 décembre prochain. En voici le trailer d'annonce.