GTA 6 : Snoop Dogg balance sur Dr Dre, qui travaille sur la musique du jeu

GTA 6 est un jeu qui fascine et le moindre indice sur le jeu affole les foules. Aujourd'hui, c'est par le biais de Snoop Dogg que nous avons des informations intéressantes, puisque le rappeur s'est allé à quelques confidences au micro de Rolling Stone, lors de leur podcast Music Now. Peu importe les NDA ou les secrets professionnels, Snoop Dogg y va franco et révèle en effet que son acolyte de toujours, le toujours très demandé Dr Dre, est actuellement en train de travailler sur la musique du prochain GTA.

Je sais qu’il est en studio. Je sais qu’il fait de la putain de bonne musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui va bientôt sortir. Je pense que c'est de cette manière que sa musique sera diffusée, à travers le jeu vidéo GTA.

Si l'on pense immédiatement à GTA VI, rien ne nous dit que Dr Dre ne travaille pas sur des morceaux de GTA The Trilogy Definitive Edition, qui fait l'objet d'un remaster pour une sortie au mois de novembre en version dématérialisée. Cela dit, si l'information de Snoop Dogg est fraîche, il y a peu de chances qu'il s'agisse de la compilation restaurée, le jeu étant déjà parti en validation pour qu'il soit prêt à sortir dans les bacs le 6 décembre prochain, en version physique. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Rockstar Games fait appel à Dr Dre pour travailler avec lui, la dernière collaboration en date remonter à la dernière grosse mise à jour de GTA Online dans laquelle le rappeur faisait une apparition, modélisé entièrement.