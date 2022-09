GTA 6 : Neil Druckmann apporte son soutien à Rockstar, et se rappelle du leak de The Last of Us 2

Désormais considéré comme étant le plus gros leak de l'Histoire du jeu vidéo, l es 90 vidéos de gameplay GTA 6 (qui font un total de 60 minutes) ont été authentifiées par Jason Schreier, journaliste et insider chez Bloomberg, qui est lui aussi un spécialiste quand il s'agit de faire éventer certaines informations. En tweetant qu'il avait pu discuter avec des anciens employés de Rockstar Games qui lui ont certifié la véracité de ces vidéos, le monde entier sait désormais que ce GTA 6 se déroulera à Vice City, que l'histoire ne se déroulera pas dans les années 80, mais de nos jours et que l'histoire se focalisera sur un duo de personnages : Jason et Lucia, qu'on pourra contrôler au choix. Depuis ce matin, heure française, c'est évidemment la débandade et si l'on sait désormais que c'est un hacker qui est à l'origine de cette fuite massive, ce dernier a commencé à menacer Rockstar de rendre publique les codes sources de GTA 6 mais aussi de GTA 5. Face à l'ampleur de cette catastrophe, certaines personnalités du jeu vidéo n'ont pas hésité à apporter leur soutien à Rockstar Games. C'est le cas de Neil Druckmann, tête pensante de Naughty Dog à qui l'on doit Uncharted 4, The Last of Us et The Last of Us Part Two. Dans un tweet posté un peu avant 18h, il partage sa peine auprès de ses confrères développeurs chez Rockstar Games, expliquant que c'est un mauvais moment à passer et qu'un jour, ce leak ne sera plus qu'une ligne explicative sur la page Wikipedia de GTA 6.

À mes collègues développeurs touchés par la dernière fuite, sachez que même si cela semble écrasant en ce moment, cela passera. Un jour, nous jouerons à votre jeu, apprécierons votre métier, et les fuites seront reléguées à une note de bas de page sur une page Wikipédia. Continuer à pousser. Continuez à faire de l'art.

To my fellow devs out there affected by the latest leak, know that while it feels overwhelming right now, it’ll pass. One day we’ll be playing your game, appreciating your craft, and the leaks will be relegated to a footnote on a Wikipedia page. Keep pushing. Keep making art. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 18 septembre 2022

Si Neil Druckmann se veut aussi réconfortant, c'est bien parce qu'il a vécu la même expérience il y a plus de deux ans, lorsque The Last of Us 2 a également fait l'objet d'un piratage au sein de Naughty Dog , laissant alors filer des morceaux du jeu sur Internet. Gameplay, cinématique et même des morceaux du mode multijoueur (qui n'est d'ailleurs toujours pas encore sorti) se sont retrouvés dans la nature. Pire encore, la fameuse séquence où Abby assassine Joel faisait partie des vidéos qui avait été leaké, révélant au passage l'un des moments les plus importants de l'histoire. Forcément, dans ces moments-là, un message de la part d'une personne qui a vécu la même situation peut sans doute apaiser les douleurs et la colère...