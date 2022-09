GTA 6 : Jason Schreier confirme l'authenticité des leaks après avoir contacté des anciens de Rockstar

Ça n'a échappé à personne. Tôt ce matin en France (dans la nuit aux Etats-Unis), un leak très important autour de GTA 6 a eu lieu , avec pas moins de 90 vidéos de gameplay d'une version Alpha PS4 (de 2019) qui se sont retrouvées sur les internets. GTAforums d'abord, puis Twitter et ensuite TikTok, les partages sont assez importants, à l'image de ce que représente GTA, et Rockstar Games qu'on pensait intouchable quand il s'agit de fuites. Si beaucoup de personnes se sont posées la question de la légitimité de ces vidéos, pensant parfois qu'il aurait pu s'agir d'un mod de GTA 5 nous faisant croire à une fuite, un certain Jason Schreier est venu poser sa pierre à l'édifice. Dans un tweet récent, il explique authentifier le jeu GTA 6 après avoir pris contact avec des anciens employés de Rockstar Games.

Non pas qu'il y ait beaucoup de doute, mais j'ai confirmé avec des sources de Rockstar que la fuite massive de Grand Theft Auto VI de ce week-end est bien réelle. Les images sont précoces et inachevées, bien sûr. C'est l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) 18 septembre 2022

En effet, une fuite de cette ampleur est assez inhabituelle, et rappelle d'ailleurs le leak de The Last of Us Part 2, qui avait vu une partie de son jeu se retrouver sur Internet, spoilant d'ailleurs la mort de Joel par Abby. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les origines de ce leak se dessinent au fur et à mesure, et il semblerait qu'il s'agisse d'un piratage, avec du chantage au bout. Rockstar Games va se réveiller et constater l'ampleur des dégâts. Difficile de ne pas penser à tous les développeurs qui travaillent dessus depuis des années. Force à eux.