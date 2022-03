GTA 5 : voici le trailer de lancement pour fêter la sortie sur PS5 et Xbox Series

Mode Fidélité : 4K native, 30fps, pas de Ray-Tracing (4K upscalée sur Xbox Series S)

: 4K native, 30fps, pas de Ray-Tracing (4K upscalée sur Xbox Series S) Mode Performance : 4K dynamique, 60fps, Ray-Tracing désactivé. (1080p sur Xbox Series S)

: 4K dynamique, 60fps, Ray-Tracing désactivé. (1080p sur Xbox Series S) Mode Performance RT (exclusivement sur PS5 et Xbox Series X) : 4K dynamique, 60fps, Ray-Tracing activé.

C'est aujourd'hui sur sort enfin GTA V sur les consoles dites next gen' que sont la PS5 et les Xbox Series X|S, et bien évidemment, Rockstar Games a prévu de fêter ce jour avec un trailer de lancement. Assez courte (30 secondes à peine), la vidéo nous montre un Los Santos sous différents aspects, dans le but de nous faire apprécier les nouveautés visuelles apportées par cet éclairage dynamique, le Ray-Tracing et plein d'autres réajustements techniques. D'ailleurs, il suffit de se rendre sur YouTube pour voir des vidéos comparatives fleurir un peu partout et constater qu'effectivement, les promesses sont bien là. Alors évidemment, il s'agit avant tout de petits détails et pas d'une refonte complète du jeu, mais le jeu s'affiche sous ses meilleurs habits. Voici d'ailleurs un rappel des nouvelles possibilités techniques offertes par ces versions là :