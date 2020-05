GTA 5 : les nouveaux chiffres de ventes dévoilés, l'ascension continue

Il y a sept ans, Rockstar sortait dans une confiance absolue son illustre Grand Theft Auto 5 sur PS3 et Xbox 360 : ce fut sans surprise une réussite clinquante, du côté de la critique comme des retombées commerciales avec des scores tout bonnement hallucinants qui ne se sont jamais vraiment éteints. En 2020, après des portages du jeu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et un parfait entretien de GTA Online, Take-Two vient tout juste de mettre à jour les ventes du jeu :Il va sans dire que ces scores sont plus qu'honorables : l'open world sensationnel est effectivement le troisième jeu le mieux vendu du monde, pourtant loin derrière Minecraft et Tetris avec respectivement 200 et 170 millions de preneurs. Des nombres qui tournent le tournis et qui suscitent une réelle interrogation : mais jusqu'où ira GTA 6 quand il sortira ?