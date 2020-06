Gran Turismo 7 : un premier trailer de fou et du gameplay sur PS5

Comme prévu, Kazunori Yamauchi était présent lors de la conférence PS5 de Sony, avec dans sa besace un premier trailer pour Gran Turismo 7, ainsi que quelques minutes de gameplay capturées sur la console next'gen. Si on ne peut pas dire grand-chose sur les nouveautés apportées au jeu, on constate tout de même que les sons moteurs semblent avoir nettement progressé. En revanche, le Real Driving Simulator semble avoir conservé son attrait pour les crissements de pneus dignes d'un épisode de Starsky & Hutch. Si on imagine que les graphismes seront toujours plus beaux, surtout avec un affichage 4K, il est difficile de se prononcer avec le trailer en 1080p qui a été diffusé. Quoi qu'il en soit, Polyphony Digital semble avoir repris la route des épisodes canoniques traditionnels, avec un solide contenu solo, à l'inverse de ce qui avait été fait initialement pour Gran Turismo Sport. D'ailleurs, on note également le grand retour du magasin de pièces hautes performances, afin de pouvoir booster notre voiture. Bref, on a hâte de pouvoir essayer ce prochain opus.