Gran Turismo 7 : le célèbre circuit de Daytona s'affiche dans une vidéo en 4K

Nous sommes à deux mois de la sortie de Gran Turismo 7 qui devrait maintenir sa date de sortie, et Sony Interactive Entertainment attire notre attention avec une nouvelle vidéo du jeu. Il s'agit de mettre en avant le célèbre circuit Daytona International Speedway que les amateurs de courses connaissent très bien, ce dernier ayant d'ailleurs fait l'objet d'un jeu dédié en Arcade par SEGA au début des années 90. La saga Gran Turismo a toujours rendu hommage à ce tracé qui apparaîtra sans doute sous différentes formes dans Gran Turismo 7, mais ici présenté dans sa 24h Daytona. On rappelle que le jeu sera jouable en 4K 60fps, qu'on pourra passer du bon temps sur la campagne solo, mais aussi des modes arcade et école de conduite pour passer les permis, sans oublier que le jeu disposera de plus de 420 voitures et 90 circuits au lancement. Sortie prévue pour le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4.