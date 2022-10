Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.25 sera déployée demain, le contenu présenté en vidéo

Orlando Bloom (Legolas dans Le Hobbit) a également été confirmée : il incarnera un responsable marketing sans scrupules. La sortie du long-métrage est d'ores et déjà programmée pour le 11 août 2023.

C'est donc à partir de demain (20 octobre) que sera disponible la mise à jour 1.25 de Gran Turismo 7. L'information émane du site officiel où un trailer se charge de détailler le contenu. On aura donc droit à quatre nouvelles voitures - dont les silhouettes avaient été diffusées récemment sur la Toile, histoire de titiller la curiosité des fans : la Maserati Merak SS '80, la Mazda Roadster NR-A (ND) '22, la Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) '73 et la Nissan GT-R NISMO GT3 '18. Ce n'est pas tout puisque l'on nous précise que les décors "Feuilles automnales" et "Whitby" rejoindront le mode "Scapes" à une date encore inconnue.Pour mémoire, Gran Turismo 7 est disponible depuis le 4 mars dernier sur PS5 et PS4. Un film basé sur la série de Polyphony Digital est également en préparation chez PlayStation Productions, et on a appris à la rentrée que c'est l'acteur David Harbour (Jim Hopper dans Stranger Things) qui campera le rôle de l'ex-pilote professionnel désireux de faire d'un champion du jeu vidéo Gran Turismo un as du volant. La présence d'