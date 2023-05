Goldorak : voici le thème musical réorchestré par Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3)

Marcin Przybyłowicz, lme célèbre compositeur à l'origine de la bande-son de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077. En plus de musiques inédites, l'homme s'occupe aussi de la réorchestration des chansons originales bien connu des fans du robot imaginé par Go Nagai. Histoire de nous montrer un peu le travail qui est actuellement en cours, Manga Productions (qui travaille en étroite collaboration avec Microids et Dynamic Planning) a décidé de révéler un extrait du thème principal musical qui sera présent dans le jeu vidéo. C'est évidemment le morceau "Prince de l'espace" qui a donc été revisité, avec plus de plus de cuivres, une tonalité adoucie également, mais la sonorité nostalgique est bien présente.















