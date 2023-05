Goldorak : c'est le compositeur de The Witcher 3 qui va s'occuper des musiques du jeu

C'est de loin le projet le plus ambitieux et le plus important pour Microids, Goldorak Le Festin des Loups est en effet un jeu pour le moins attendu. Entre les fans hardcores qui espèrent un jeu à la hauteur des attentes, les curieux qui attendent de voir de quoi est capable Microids et le jeune studio Enroad, tous les regards sont braqués vers le titre, d'autant que les previews de la semaine dernière ont divisé les joueurs. En attendant de nous montrer d'autres séquences de gameplay, Microids a décidé de révéler sa collaboration avec Marcin Przybyłowicz, le célèbre compositeur polonais ayant travaillé sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. C'est donc lui qui sera chargé de compléter la bande-son de Goldorak, puisque la plupart des musiques originelles seront dans le jeu par le biais de réorchestrations.









Travailler sur la licence Goldorak est un honneur pour moi, elle est pionnière dans l’univers de l’anime, notamment grâce à son identité musicale la rendant reconnaissable de tous près de 50 ans après sa création. Goldorak a bercé des générations entières et je suis fier de pouvoir aujourd’hui apporter ma pierre à l’édifice en proposant des compositions originales issues des thèmes musicaux de l’anime.



En plus de ses propos, Marcin Przybyłowicz travaillera aussi avec Magda Urbanska, qui a elle aussi oeuvré pour CD PRojekt Red, notamment le jeu Gwent : Rouge Mage. Ensemble, ils proposeront des créations originales qui reprendront les thèmes musicaux emblématiques de la série animée. Les deux compositeurs sont d'ailleurs en lien direct avec les développeurs nantais de chez Endroad. On a d'ailleurs appris que c'est Philippe « Golgoth71 » Dessoly, qui a participé à la direction artistique de ce Goldorak Le Festin ders Loups. Sortie prévue en fin d'année.