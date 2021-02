GOD OF WAR : une version améliorée sur PS5, du 4K et du 60fps au programme

Assurément, GOD OF WAR aura marqué l'ère PlayStation 4 de son empreinte indélébile. Reboot majestueux d'une série pourtant fort apprécié dans son concept de base, le titre de Santa Monica Studios était repartie avec la statuette de GOTY de l'année 2018. Claque technique, histoire mémorable et gameplay aux petits oignons, le jeu chapeauté par Cory Barlog va bénéficier d'une mise à niveau sur PS5. C'est le studio lui-même qui le fait savoir par le biais d'un message posté sur son site officiel. L'occasion d'apprendre que les joueurs vont pouvoir refaire le jeu en résolution 4K en 2160p et avec un framerate en 60 images par seconde pour un rendu optimal. Bien entendu, il faut le matériel pour ce faire, soit une console PS5 (pas évident à trouver en 2021), un écran 4K et l'envie de repartir dans l'aventure des Kratos et d'Atreus.





