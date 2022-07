God of War Ragnarök sur le point de faire l'objet d'une grosse fuite après The Last of Us Part I ?

God of War Ragnarök pourrait connaître le même sort, il pense surtout qu'il y a sans doute des failles de sécurité chez le constructeur japonais.









On pensait que la grosse fuite qui avait frappé The Last of Us Part II avant sa sortie en 2020 n'était plus qu'un mauvais souvenir, mais des vidéos de gameplay et des images de The Last of Us Part I se sont récemment répandues sur la Toile sans que Naughty Dog ne puisse endiguer ce nouveau leak. Comme on peut l'imaginer certains cadres du studio l'ont eu mauvaise, à l'image du vice-président Arne Meyer qui a souligné que c'était à la fois "décourageant et frustrant" pour les équipes parce qu'elles avaient mis du coeur à l'ouvrage. Manifestement, d'autres séismes de même magnitude sont à prévoir.C'est en tout cas ce qu'a souligné Nick Baker, co-fondateur de XboxEra, dans le cadre du dernier numéro du XboxEra Podcast . En effet, le bonhomme affirme avoir été contacté par des sources anonymes pour savoir s'il serait éventuellement intéressé par des leaks concernant d'autres productions de Sony Interactive Entertainment. S'il suggère queToujours est-il que les affirmations de Nick Baker font écho à celles du modérateur Therabbidscot (GamingLeaksAndRumours sur Reddit) qui indiquait récemment avoir pu échanger avec l'une des sources derrière la fuite de The Last of Us Part I, et que manifestement, des personnes avaient l'intention de leaker les prochaines aventures nordiques de Kratos et de son fils Atreus. Il est encore trop tôt pour savoir si la menace est réelle ou si ces vulnérabilités ne concernent que Naughty Dog, mais on imagine mal Sony Interactive Entertainment rester les bras croisés.Pour mémoire, The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PS5, tandis que God of War Ragnarök arrivera le 9 novembre.