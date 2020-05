The Last of Us 2 : on sait précisément comment le leak a été opéré, un insider a tout balancé !

Il y a une semaine tout juste, Naughty Dog était à nouveau victime d'un leak concernant The Last of Us 2. Si le premier n'était que des propos balancés sur les forums de 4Chan, dont la véracité a été confirmée par la suite, la deuxième fuite était nettement plus importante, et forcément plus grave pour le studio californien. On ne va pas vous refaire le scénario, mais des séquences entières du jeu (cinématiques et gameplay) se sont retrouvées sur Internet (YouTube, 4Chan, Resetera, Twitter), dévoilant ainsi la totalité de l'intrigue du jeu et ce que nous réserve Neil Druckmann pour cette Partie 2 des aventures d'Ellie et de Joel.



Dans la foulée de ce leak massif, la rumeur comme quoi il s'agirait d'un employé mécontent de Naughty Dog qui serait l'auteur de cette fuite a circulé très rapidement, remettant sur le tapis les conditions de travail au sein de Naughty Dog (culture du crunch, etc.). Il aura fallu plusieurs jours et une prise de parole de la part de Sony auprès de nos confrères de GamesIndustry.biz pour comprendre que nous faisions fausse piste, et que les auteurs de ce leak ne faisaient en rien partie des studios Naughty Dog, et encore moins de chez Sony. Reste maintenant à convaincre l'opinion publique, sceptique de cette version, estimant que Sony tente malencontreusement de faire du damage control.







Or, depuis ce matin, les langues commencent doucement à se délier et l'intervention d'une personne en particulier sur Twitter a retenu notre attention, et celle d'autres insiders du milieu. Cet individu qui porte le pseudonyme de PixelButts sur le réseau social qui gazouille est un testeur Q&A établi à Los Angeles. Il a publié ce matin un long thread pour expliquer comment le jeu The Last of Us 2 s'est retrouvé sur Internet sans que personne ne puisse faire quoique ce soit. Afin d'apporter du crédit à ses propos, PixelButts explique qu'il tient ses infos d'un développeur de chez Naughty Dog, et que cette histoire de leak n'est que la cause d'une faille de sécurité au sein du studio américain. Une faille de sécurité visiblement connue depuis un moment et qui vient de coûter cher à ce dernier.





Il faut en effet remonter à janvier 2020 pour comprendre comment le leak a pu s'opérér. À cette époque, l'insider qui communique avec PixelButts lui a évoqué une faille de sécurité informatique chez Naughty Dog. La faille est simple, mais méconnue : chaque jeu du studio contient des informations partielles permettant d'accéder aux serveurs des développeurs. En effet, chaque jeu Naughty Dog dispose d'un patch final dans lequel il est possible de retrouver une clef Amazon AWS criptée, permettant d'accéder aux serveurs du studio et leur contenu. Pire, sur chaque serveur, on trouve du contenu de plusieurs titres, ce qui signifie qu'une fois un serveur pénétré, on peut potentiellement pirater l'ensemble des serveurs de Naughty Dog en passant d'un jeu à un autre, afin de récupérer les informations permettant d'accéder aux serveurs de stockage des développeurs.







Depuis le début de l'année, ces failles ont ainsi permis à des hackers de récupérer entre 1 et 3To de codes issus de jeux tels que The Last of Us 1 et Uncharted 3. Des données qui ont mis la puce à l'oreille au hacker en question qui s'est mis en tête de chercher du contenu lié à un jeu en cours de développement : un certain The Last of Us 2. Les fuites dans la soirée du dimanche 26 avril prouveront que c'était bel et bien le cas. Face à cela, le 30 avril, l'insider de PixelButts lui explique que les clefs ont étés changées, ce qui veut dire que le studio a enfin pris conscience de la vulnérabilité de ses serveurs, et que l'origine des leaks en vidéo était probablement déjà connue en interne.



En réalité, l'insider qui communique avec PixelButts serait intimement lié au piratage des données de The Last of Us 2 de manière indirecte, puisque c'est lui-même qui aurait mentionné cette vulnérabilité à d'autres personnes, dont le hacker en question. S'il va falloir attendre que l'enquête lancée par Sony détermine le ou les coupables de cette affaire, une chose est certaine : le pirate en question fait clairement partie du milieu du développement. Non seulement il faut connaître les méthodes pour accéder aux serveurs d'un studio de développement à partir de la mise à jour d'un jeu, mais il faut également être capable d'exploiter le code source trouvé et très probablement être en possession d'un devkit PS4 pour ensuite l'exploiter correctement. PixelButts le précise d'ailleurs, le pirate qui a fait leaker The Last of Us 2 fait forcément partie du cercle proche d'un développeur travaillant chez Naughty Dog, quand bien même il est possible de trouver des devkits PS4 assez facilement, certains d'entre eux étant mis en vente régulièrement sur eBay. La dernière proposition de vente d'un devkit PS4 sur le célèbre site d'achats en ligne remonte d'ailleurs à août 2019 si notre mémoire est bonne.



Conclusion : la fuite ne provient pas d'un employé de Naughty Dog en colère, il s'agit en vérité d'une cyber-attaque somme toute assez banale, même si cette dernière a probablement été permise par les indiscrétions d'un développeur de chez Naughty Dog, sans doute un peu trop bavard.