God of War Ragnarök : Sony présente les fonctionnalités d'accessibilité sur PS5, il y en a un paquet

nous avons aussi repensé entièrement la réattribution des touches et ajouté davantage de possibilités de personnalisation à nos systèmes de combat et d’interaction, explique Mila Pavlin qui est en charge de l'expérience utilisateur. Nous avons conservé toutes les fonctionnalités d’accessibilité du God of War de 2018 et décidé de les étendre en proposant plus de 60 options pour adapter le gameplay à vos besoins ou à votre style."



Un peu plus loin, il ajoute : "

Si Sony Interactive Entertainment n'est toujours pas décidé à dévoiler la date de sortie de God of War Ragnarök sur PS5, dans le cadre de la journée mondiale de la sensibilisation à l'accessibilité, Santa Monica Studio vient de publier un billet sur le PlayStation Blog consacré aux 60 fonctionnalités d'accessibilité qui seront présentes dans le jeu. "Non seulement nous avons revu intégralement notre interface pour offrir davantage de flexibilité et de lisibilité, maisNous sommes déterminés à améliorer l’accessibilité et la personnalisation pour tous nos joueurs. Il nous tarde de vous donner plus de détails sur les catégories de nos fonctionnalités d’accessibilité, comme les aides au combat/ciblage, les aides pour les énigmes/mini-jeux, les modifications de l’affichage tête haute, l’ajustement de la caméra, le ramassage automatique des objets et bien plus. Nous vous remercions pour tout le soutien que vous avez apporté à nos consultants en accessibilité. Un grand merci également à toute la communauté concernée par l’accessibilité pour ses commentaires qui nous permettront de faire de God of War Ragnarök le God of War le plus accessible jamais créé."

Fonctionnalités de God of War (2018) sur PC – Ajoutées à God of War Ragnarök



Pour God of War (2018) sur PC, nous avons décidé d’améliorer les fonctionnalités déjà présentes dans le jeu initialement sorti sur PlayStation. Nous sommes ravis de pouvoir également proposer ces fonctionnalités dans God of War Ragnarök sur PS4 et PS5 :





Course / Course automatique : vous courez lorsque vous maintenez le joystick et vous vous arrêtez en le relâchant. Lorsque la Course automatique est activée, vous pouvez commencer à courir en orientant brièvement le joystick de déplacement dans une direction. Vous pouvez configurer le délai nécessaire pour activer la Course automatique.





Point persistant (réticule toujours activé) : si vous avez besoin de davantage de repères pour réduire les nausées dues au mouvement ou que vous aimez savoir où se situe le milieu de l’écran, vous pouvez activer un point central disponible en trois tailles et en sept couleurs.





Style de visée : vous pouvez choisir de maintenir ou d’activer/désactiver la posture de visée.





Style de blocage : vous pouvez choisir de maintenir ou d’activer/désactiver la posture de bouclier.



Nouveautés de God of War Ragnarök



Améliorations des sous-titres



Nous avons beaucoup travaillé sur l’amélioration de notre système de sous-titres pour offrir encore plus d’informations et de possibilités de personnalisation.





Taille des sous-titres : nous avons augmenté la taille minimale du texte et ajouté de nouveaux réglages. Vous trouverez également une taille extra-large (XL) augmentant la lisibilité des sous-titres. En outre, nous avons créé une zone de texte plus large qui correspond davantage aux normes des sous-titres pour les films et séries.

Couleurs des sous-titres : vous pouvez modifier individuellement les couleurs des noms des locuteurs, du corps des sous-titres et du texte à l’écran. Vous aurez le choix entre sept couleurs différentes.

Noms des locuteurs (option déjà présente en 2018) : comme dans God of War (2018), vous pouvez afficher ou masquer le nom des locuteurs. Vous pouvez ajuster la taille des noms indépendamment de la taille du texte de l’interface.

Sous-titres : en ajoutant des descriptifs des effets sonores, nous proposons de nouvelles manières de comprendre les sons du jeu. Nous avons ajouté des sous-titres pour les phases de gameplay et les cinématiques afin de restituer de façon plus précise l’environnement sonore du jeu. Vous pouvez également activer les sous-titres pour les informations critiques du gameplay, ce qui devrait vous aider à résoudre les énigmes et à comprendre la narration.

Flou d’arrière-plan des sous-titres : nous avons inclus des options permettant d’appliquer un effet de flou à l’arrière-plan des sous-titres afin de rendre ces derniers plus lisibles lors des scènes complexes.

Arrière-plan des sous-titres (option déjà présente en 2018) : en plus de l’effet de flou, nous avons ajouté des options permettant d’assombrir l’arrière-plan des sous-titres pour améliorer la lisibilité sur la neige. Pour l’arrière-plan à contraste élevé, vous avez le choix entre plusieurs paramètres d’opacité.

Indicateur de direction : les sons essentiels pour le gameplay possèdent désormais un indicateur de direction vous aidant à localiser leur provenance. Pour vous aider à résoudre les énigmes disposant d’indices sonores, cet indicateur vous guidera vers la source d’un son important.

Taille du texte / des icônes



La fonctionnalité que vous nous aviez réclamée pour God of War (2018) fait son grand retour avec des améliorations ! Vous demandiez une expérience de lecture confortable depuis un canapé, et nous vous avons écoutés. Avec une interface revisitée et réactive, ainsi qu’une taille de texte minimale plus grande et qui s’adapte davantage, il n’a jamais été aussi simple de lire le texte à l’écran.

Réattribution des touches de la manette



Nous avons revu notre système de réattribution des touches de la manette pour vous permettre de personnaliser vos touches dans God of War Ragnarök. Vous aurez accès à toute une gamme de configurations prédéfinies ainsi qu’à la prise en charge de la réattribution personnalisée des touches de la manette. Vous pouvez modifier les touches individuelles et, pour certaines actions complexes, choisir des configurations alternatives dans une liste prédéfinie.



Nous vous proposons plusieurs manières de personnaliser votre expérience pour certaines actions qui nécessitent d’appuyer sur plusieurs touches, y compris des raccourcis sur le pavé tactile pour activer la Rage de Sparte, l’aide à la navigation et le demi-tour rapide.



Mode contraste élevé



Notre nouveau mode de couleur à contraste élevé vous permet d’appliquer une couleur aux objets en jeu comme les cibles, les ennemis et les autres personnages, mais aussi à toute une variété d’objets traditionnels. Une fois activée, cette option applique une couche de couleur aux personnages, ce qui les démarque davantage de l’arrière-plan. Vous pouvez également désaturer l’arrière-plan pour augmenter encore le contraste. Ce mode peut aussi rendre les trajets, les butins et les effets spéciaux plus visibles.





Personnalisation de l’activation du contraste élevé : vous avez le choix entre les options Désactivé, Activé et Toujours activé pour le gameplay seulement (cette option exclut les cinématiques). Pour plus de facilité, le mode contraste élevé peut être activé ou désactivé d’un simple glissement sur le pavé tactile. Ce mode se désactive automatiquement lorsque vous êtes dans le menu des paramètres ou de personnage.

Personnalisation des couleurs en mode contraste élevé : sélectionnez une palette de couleurs correspondant à votre style de jeu et ajustez les couleurs individuelles des personnages, ennemis et objets.

Personnalisation de l’arrière-plan en mode contraste élevé : vous pouvez sélectionner séparément des niveaux de contraste en demi-tons ou assombris pour l’arrière-plan.

Aide à la navigation : nouveauté de God of War, ce système de navigation de la caméra vous permettra d’orienter votre vue vers l’objectif de la boussole. Hors combat, appuyez sur la touche d’Aide à la navigation pour orienter votre vue dans la direction du prochain objectif de l’histoire.





Aide au déplacement : des actions comme le fait de franchir des fossés ou des obstacles, ou encore de se cacher, peuvent être automatisées en fonction de la direction sur laquelle vous appuyez.





Assistance + : vous aide pour les déplacements basés sur des interactions, comme l’escalade, l’accroupissement ou la traversée d’un passage étroit.





Indices audio : nous avons associé un indice audio à chacune des invites d’interaction à l’écran. Ainsi, lorsque vous utiliserez cette fonctionnalité, vous entendrez si une icône d’interaction se trouve à proximité et saurez également à quel moment vous devez appuyer sur une touche.



Les indices audio sont complétés par des indices supplémentaires en combat, notamment sur les zones des attaques impossibles à bloquer, la visée et le changement d’arme. Vous pouvez ajuster le volume des indices audio séparément des autres curseurs de volume pour plus de confort.







Première bande-annonce de God of War Ragnarök – Version en audiodescription



Pour célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, nous voulions également vous proposer une version en audiodescription de la première bande-annonce de God of War Ragnarök qui est sortie l’année dernière !*







* Audiodescription non capturée dans le jeu.