God of War Ragnarök : "Quelque chose de cool arrive", Cory Barlog s'exprime en vidéo

Alors que les rumeurs autour d'une date de sortie autour de Septembre 2022 se sont multipliées il y a quelques mois, du côté de Sony Interactive Entertainment et de Santa Monica Studios, c'est le silence-radio le plus total autour de God of War Ragnarök. Il est vrai que depuis septembre 2021 et le dernier trailer en date, Kratos et Atreus se font attendre. Toutefois, en cette date du 20 avril 2022, Cory Barlog (le game director du premier épisode, et désormais producteur sur sa suite Ragnarök) a décidé de prendre la parole face-caméra et de s'adresser aux joueurs et à la communauté. Il rappelle pour commencer que cela fait 4 ans, jour pour jour, que le reboot de GOD OF WAR a vu le jour sur PS4, et il enchaîne très rapidement avec des excuses pour le manque de communication autour de God of War Ragnarök.



Barlog se veut néanmoins rassurant, expliquant que toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour que le résultat soit à la hauteur de nos espérances et de ce qui a été fait avec le premier épisode. Cory Barlog tease d'ailleurs en nous disant que "quelque chose de cool arrive", demandant encore un peu de patience avant de révéler du concret avec sans doute une grosse phase de gameplay inédite. Toujours est-il qu'il nous dit que l'attente n'est plus très longue, ce qui nous pousse à croire que les rumeurs autour d'une sortie programmée cette année semble plus plausible que jamais.





4 years ago, God of War (2018) released! We’re grateful to all of you who joined Kratos and Atreus on their journey, and we’re so proud of the team who worked to bring it to life.



While we’re not ready to share an update about what comes next, here’s a quick message from Cory! pic.twitter.com/Z5PHpKQppY — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) 20 avril 2022