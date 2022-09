God of War Ragnarök : les 9 royaumes seront accessibles, voici un extrait de Svartalfheim

God of War Ragnarök.



















a pièce centrale du temple de Tyr pour faire tourner les royaumes. En attendant de voir à quoi ressemble Asgard, on peut découvrir les premiers pas de notre guerrier au sein du royaume de Svartalfheim. Selon Game Informer, il s'agira d'une zone très importante dans le jeu, sans doute celle où l'on va passer le plus de temps et qui fut jadis le lieu où les Nains faisaient étal de toute leur science. Svartalfheim sera un royaume où l'on pourra voir des geysers d'eau ou des pots à vapeur avec lesquels Kratos pourra interagir, soit en gelant les premiers, soit les détruisant pour accéder à des items. La barque restera encore le bon moyen de locomotion pour se déplacer plus rapidement dans le royaume vivant de Svartalfheim. En effet, malgré le court extrait dévoilé, on s'aperçoit que Kratos et Atreus ne seront plus seuls puisque Svartalfheim semble être habité. Allez, encore quelques mois avant l'arrivée de ce

God of War Ragnarök comme le Messie. Heureusement, pour patienter un peu plus et faire monter l'envie d'un cran, on peut compter sur nos confrères américains de Game Informer qui ont réussi à négocier une petite exclusivité auprès de Sony Interactive Entertainment. En gros, ils ont eu accès au jeu, ou du moins à du b-roll officiel, pour nous confirmer que les 9 royaumes seront bel et bien jouables dans cette suite. Il faut dire que le God of War de 2018 avait teasé de nombreux autres terres à fouler, autres que celle de Midgard, lorsque Kratos se retrouvait devant l