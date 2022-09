God of War Ragnarök : le Story Trailer a été lâché, il y a un bout du combat entre Kratos et Thor

Le State of Play du 14 septembre 2022 s'est terminé comme il a commencé, avec férocité. Si c'est Tekken 8 qui a ouvert les festivités, c'est un certain God of War Ragnarök qui s'est chargé d'asséner le dernier coup de massue. Et il faut bien admettre que Kratos a tapé fort, grâce à la publication de ce Story Trailer qui nous dépeint les enjeux mystiques de cette nouvelle aventure. Et force est de constater que Santa Monica Studio avait gardé de belles cartouches pour mieux nous surprendre. Non seulement, on s'aperçoit que Kratos va croiser la route de nombreux nouveaux adversaires, mais en plus, on constate que les rapports entre notre guerrier spartiate et son fils Atreus ont quelque peu changé. Atreus a grandi, on le savait, mais celui-ci est désormais en désaccord avec son père sur certains points. Il n'hésite d'ailleurs pas à lui tenir tête et lui faire comprendre qu'il ne suivra plus ses traces aveuglément. Faut-il y voir un semblant de trahison une fois qu'il aura compris ce qui il est vraiment ? Rien n'est acté. Dans tous les cas, ce trailer dédié à l'histoire nous donne enfin ce qu'on attendait tous depuis la fin du God of War de 2018 : l'affrontement entre Kratos et Thor. On voit en effet un extrait de ce combat qui s'annonce épique et à armes égales.La sortie de God of War Ragnarök est attendue pour le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4.