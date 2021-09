God of War Ragnarök : le design de "Fat Thor" divise, Santa Monica Studios s'explique sur son choix

Ryan Hurst (Opie Winston dans la série Sons of Anarchy) qui incarnera Thor dans God of War Ragnarok. Une belle pioche assurémentt.

God of War Ragnarök, les équipes de Santa Monica Studios ont commencé à communiquer sur leurs différents réseaux sociaux. C'est le cas par exemple de Raf Grassetti, le Directeur Artistique du jeu, qui a dévoilé des images des différents protagonistes. On y voit Kratos fidèle à ce qu'il est, Atreus qui a grandi, Tyr qui sera immense (2,60 mètres), Brok, Sindri et bien d'autres encore. En fait, c'est le look de Thor qui a fait beaucoup parler de lui, ce dernier s'éloignant du design qu'on avait pu voir à la fin du premier God of War. Plus petit, plus trapu et surtout bien bedonnant, le dieu du tonnerre se rapproche plus du Thor d'Avengers Endgame lorsqu'il était en pleine dépression que du physique athlétique de Chris Hemsworth. Alors bien sûr, au-delà de la comparaison avec le personnage du MCU qu'on a placée pour l'algorithme Google, les récits nordiques décrivent Thor comme un personnage roux, avec une carrure moins athlétique et adorant s'empiffrer de chèvres bien grasses, on se souvient que son design n'était pas tout à fait le même à la toute fin du premier épisode. Bien sûr, il fallait regarder les vidéos cheatées qui permettaient de passer en mode "ghost" et tourner autour du personnage pour s'en apercevoir.D'après Eric Williams, le game director (qui remplace Cory Barlog d'ailleurs), ce design est arrivé très tôt dans le processus de création, expliquant qu'ils souhaitaient aller plus loin dans la véritable mythologie. "Et bien, je ne sais pas, on voulait qu'il soit un gros garçon je pense. Il y a la représentation de Marvel qui est intéressante. On voulait aller plus loin dans la mythologie. Et tout n'est pas que muscles, il y a aussi une part d'humanité", explique-t-il à nos confrères de Game Informer. Bien évidemment, à la découverte de ce design, nombreuses ont été les réactions des internautes qui sont partagés. Certains ne comprennent pas pourquoi Thor ait pris autant de poids, d'autres se réjouissent que le fils d'Odin se goinfre de sanglier et se flingue à l'hydromelle à longueur de journée. Si son look divise, une chose est sûre, le combat entre Thor et Kratos promet d'être épique. D'ailleurs, à ce propos, c'est l'acteur