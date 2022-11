God of War Ragnarök : faut-il s'attendre à un DLC scénarisé ? La réponse du réalisateur

"

Durant le même Spoilercast, Eric Williams a confié qu'il aimerait travailler sur la série Castlevania , un voeu que Konami pourrait exaucer vu que plusieurs studios occidentaux sont en charge de la résurrection de Silent Hill. Quant aux autres projets de SIE Santa Monica Studio, si Cory Barlog (le réalisateur de God of War 2018) s'est contenté d'affirmer que les équipes travaillaient sur plusieurs projets à la fois, selon certaines rumeurs, il serait impliqué dans le développement d'un jeu orienté science-fiction.

God of War Ragnarök va-t-il avoir droit à une extension scénarisée ? C'est en effet la question que se posent beaucoup de fans compte tenu que le jeu, censé être le dernier voyage de Kratos et d'Atreus au coeur de la mythologie nordique, laisse tout de même un certain nombre d'interrogations en suspens. Présent lors du dernier Spoilercast de Kinda Funny Games consacré à God of War Ragnarök, Eric Williams pense qu'il ne devrait pas y avoir de DLC. "Ce jeu est déjà tellement immense, a indiqué le réalisateur du jeu. Je pense que nous avons mis tout ce que voulions. Du coup, je crois qu'il ne faut pas vraiment compter là-dessus."S'il ne faut pas s'attendre à une extension solo donc, SIE Santa Monica Studio a toutefois prévu de déployer un mode "Photo" dans les prochaines semaines comme il l'avait fait savoir le mois dernier.Le mode Photo arrivera une fois que God of War Ragnarök sera disponibleNous communiquerons davantage de détails lorsque nous serons sur le point de le déployer. Nous avons hâte de découvrir vos créations une fois qu'il sera en ligne.