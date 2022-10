God of War Ragnarök : Sony lâche un tweet sur le mode "Photo", les artistes vont devoir attendre

Simple gadget au départ, le mode "Photo" est depuis devenu un élément indissociable du jeu vidéo ne serait-ce que pour profiter des nombreux détails visuels à côté desquels on passe dans le feu de l'action. Les développeurs n'hésitent plus à multiplier les options afin que les joueurs puissent retoucher leurs clichés, de nombreux concours organisés sur les réseaux sociaux ayant été l'occasion de découvrir des créations sublimes. Tout ça pour dire que les futurs possesseurs de God of War Ragnarök qui comptaient immortaliser les dernières aventures nordiques de Kratos et d'Atreus vont devoir s'armer de patience. En effet, SIE Santa Monica s'est fendu d'un tweet pour indiquer que le mode "Photo" débarquerait après la sortie du jeu."Le mode Photo arrivera une fois que God of War Ragnarök sera disponible, peut-on lire. Nous communiquerons davantage de détails lorsque nous serons sur le point de le déployer. Nous avons hâte de découvrir vos créations une fois qu'il sera en ligne." Quand on se souvient de la qualité des clichés avec God of War sur PS4, on peut s'attendre à du très lourd avec la version PS5. D'ailleurs, puisque l'on parle de la PS4, Bruno Velazquez (directeur de l'animation) a expliqué récemment que développer God of War Ragnarök sur le prédécesseur de la PS5 n'avait pas été vécu comme un handicap par les équipes de SIE Santa Monica Studio."Compte tenu que nous souhaitions créer le meilleur jeu PS4 possible, nous avons repoussé les limites en matière de fidélité visuelle, de contenu, d'histoire, a-t-il notamment indiqué. Sur PS5, il est plutôt question de retour haptique, d'audio 3D, de framerate élevé, de graphismes et de textures plus détaillés. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Naturellement, jouer sur PS5 est la solution pour profiter du jeu sous sa meilleure forme, mais sur PS4, God of War Ragnarök fait partie des jeux qui la repoussent dans ses derniers retranchements." La sortie du jeu est prévue pour le 9 novembre prochain.