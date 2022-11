God of War Ragnarök : le réalisateur du jeu aimerait développer un nouveau Castlevania, Konami partant ?

On se doute bien que depuis la sortie de God of War Ragnarök (9 novembre), les équipes de SIE Santa Monica Studio se sont accordé un peu de repos tant le chantier fut immense. Une fois le dernier épisode nordique de la série complètement digéré, elles pourront relever d'autres challenges. On sait que pour cette suite, Cory Barlog, le réalisateur de God of War 2018, a laissé la place à Eric Williams pour deux raisons. La première, c'est tout simplement que relancer la série il y a maintenant quatre ans l'a littéralement mis sur les rotules, et qu'il était donc préférable qu'une autre personne prenne les commandes de God of War Ragnarök. Quant à la seconde raison - qui relève plus de la rumeur cette fois-ci - Cory Barlog serait en train de travailler sur une toute nouvelle licence tournée vers la science-fiction. Sans rien révéler, dans le cadre d'une interview accordée au Los Angeles Times, le bonhomme a affirmé que plusieurs projets étaient actuellement en gestation au sein du studio.Pour ce qui est d'Eric Williams, il a récemment fait une déclaration qui suscitera sans doute la curiosité des fans de Castlevania. En effet, lors du Spoilercast de Kinda Funny Games, le réalisateur de God of War Ragnarök a indiqué être intéressé par la célèbre série de Konami. "J'ignore quel sera mon prochain jeu, mais si quelqu'un pouvait me confier la licence Castlevania, c'est quelque chose sur lequel nous aimerions travailler", a-t-il affirmé avant d'ajouter en plaisantant que sa confession risquait de lui valoir quelques soucis. Il n'empêche que Konami pourrait ne pas fermer la porte, l'éditeur japonais ayant chargé des studios occidentaux de faire revenir au premier plan la série Silent Hill - Silent Hill 2 Remake est développé par Bloober Team, Silent Hill f par NeoBards Entertainment, Silent Hill Ascension par Genvid Technologies, et Silent Hill : Townfall par No Code.Le dernier Castlevania (Castlevania : Lords of Shadow 2) remonte à 2014 et avait été développé par le studio espagnol MercurySteam.