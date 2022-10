Silent Hill Ascension : Konami annonce une série interactive basée sur le streaming, trailer et infos

Parmi tous les nouveaux jeux Silent Hill annoncés mercredi soir dans le cadre du Silent Hill Transmission, Silent Hill : Ascension est sans doute celui qui surprend le plus. En effet, il prendra la forme d'une série interactive basée sur le streaming. "Récemment, j'aime regarder les streamers qui jouent à Silent Hill avec leurs fans, a expliqué Jacob Navok, le président de Genvid Technologies. Nous adorons ce sentiment de partager une expérience effrayante avec des amis. C'est pour ça qu'il est si amusant de voir un film d'horreur dans un cinéma. Silent Hill : Ascension amène cette sentation de peur partagée à une échelle massive. C'est une série interactive qui se déroule en temps réel et où des millions de fans pourront regarder ensemble le déroulement effrayant de l'histoire. Vous pouvez changer la fin, ou même prendre part à certaines scènes."







Toujours d'après Jacob Navok, il ne sera pas possible de revenir en arrière. Chaque décision sera donc définitive et susceptible d'entraîner des conséquences dramatiques. À noter que Bad Robot Games, Behaviour Interactive et DJ2 Entertainment sont également impliqués dans le projet. D'ailleurs, Chris Amaral (directeur artistique chez Bad Robot Games) a fait savoir que les créatures de Silent Hill : Ascension seraient inspirées des traumatismes personnels et des démons cachés de la vie passée des personnages. On est curieux de voir comment la sauce va prendre, surtout avec des ambitions aussi grandes en matière de communauté.



Le lancement de Silent Hill : Ascension est prévu pour 2023.