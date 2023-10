Silent Hill Ascension : de nouvelles infos sur la série interactive, notamment comment participer

Annoncé il y a un an, et passé sous silence depuis, Silent Hill Ascension vient de refaire surface à l'instant via un communiqué envoyé par Konami. L'éditeur japonais vient en effet de révéler la date de diffusion de cette série interactive, basé sur le modèle Genvid. C'est donc le 1er novembre prochain (à 3h00 du matin, heure française par contre) qu'on pourra accéder au contenu en streaming et participer à ces épisodes en 3D. Il sera possible de voter pour faire évoluer la série, sachant que ce nouvel épisode dans l’univers de Silent Hill introduit de nouveaux personnages, mais aussi des lieux inédits, et des monstres jamais vus encore. Par exemple, selon les votes, il sera possible de faire tuer un personnge, de le laisser en vie, lui faire subir les pires souffrances, etc. Pour participer à cette série interactive, il y a plusieurs moyens : l’application de streaming gratuite sur l'AppStore ou Google Play, mais aussi via navigateur à l’adresse Ascension.com.