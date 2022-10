God of War Ragnarök : des combats plus rapides et plus dynamiques, les développeurs s'expliquent

God of War Ragnarök, sans doute le jeu le plus attendu de cette fin d'année. La pression est forte sur côté des développeurs de Santa Monica Studios qui ont dû se surpasser pour éviter que cette suite soit taxée de God of War 1.5, surtout après 4 ans de développement. Justement, afin de nous prouver que cette suite va apporter énormément de nouveautés, une vidéo "coulisses de développement" a été postée pour expliquer combien les combats dans le jeu ont été améliorés. Ils son,t plusieurs à nous expliquer comment Kratos est devenu plus agile, plus féroce et dispose aussi de multiples combinaisons pour éliminer ses ennemis. Maintenant que les Lames du Chaos sont accessibles dès le début de l'aventure, notre guerrier enragé peut alterner entre elles et sa hache comme bon lui semble. Les juggles, ou combos aériens, se sont multipliés, laissant la possibilité de créer des enchaînements dynamiques et hyper féroces. De même, Kratos pourra s'aggriper plus facilement aux éléments du décor grâce à ces Lames du Chaos, ce qui lui permet d'accéder plus rapidement à certaines plateformes. Il peut aussi tirer les ennemis vers lui pour leur asséner des coups de tatanes bien violents, avant de les achever au sol. Bref, on a hâte de tester ça, même si en vrai, on a déjà fini le jeu.



La sortie de God of War Ragnarök est attendue pour le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4.









